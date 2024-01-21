"عودة للحرب الباردة".. روسيا تعلّق على تدريبات حلف الناتو الموسّعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الأحد، إن النطاق الذي سيقوم حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإجراء تدريباته العسكرية فيه، يشكل وفق تعبيره "عودة لا رجعة فيها" لمخططات الحرب الباردة، بحسب ما نشرته وكالة الإعلام الروسية الرسمية.

قال ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، في تصريحات نشرت اليوم (الأحد) إن نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2024، والتي تحمل اسم «المدافع الصامد»، يشكل «عودة لا رجعة فيها» من الحلف لمخططات الحرب الباردة.

وكان القائد الأعلى لحلف الناتو كريس كافولي أعلن خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن ما يقرب من 90 ألف جندي سيشاركون في أكبر مناورة للحلف منذ عقود والمعروفة باسم "المدافع الصامد 2024" والتي ستبدأ الأسبوع الجاري وتمتد حتى مايو المقبل.

وأوضحت الولايات المتحدة أن الحلف سيظهر قدرته على تعزيز المنطقة الأوروبية من خلال تحريك قوات عبر المحيط من أمريكا الشمالية، وفق تصريحات الجنرال كافولي عقب اجتماع لقادة الدفاع الوطني في العاصمة بروكسل.

وأشار إلى أن القوات المشاركة في التدريب ستتوافد من الدول الأعضاء في حلف الناتو إلى جانب الجيش السويدي.