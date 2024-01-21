البنتاجون يعلن إصابة 70 جنديًا أمريكيًا في الهجمات على قوّاته بالعراق وسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، تصريحات يكشفون فيها عن إصابة نحو 70 جنديا أمريكيا بجروح في الهجمات الأخيرة بسوريا والعراق.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلت عن مسؤول أمريكي، أمس السبت، تصريحات تفيد بأن صواريخ باليستية ضربت قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى ورود تقارير عن إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة بالهجوم على القاعدة الجوية.

وفي الشأن ذاته أعلنت وسائل إعلام عراقية، أن 40 صاروخا أُطلقت تجاه قاعدة "عين الأسد" العراقية التي تضم قوات أمريكية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تستمر الفصائل المسلحة العراقية في استهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.