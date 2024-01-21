وفاة النائب الأسبق إيلي عون

غيّب الموت النّائب الأسبق إيلي ميشال عون.

يُحتفل بالصّلاة لراحه نفسه غدًا الإثنين، السّاعة الثّالثة والنّصف من بعد الظّهر، في كنيسة مار الياس الحي- الدامور.

تُقبل التّعازي قبل الدّفن في صالون الكنيسة ابتداءً من السّاعة الحادية عشرة قبل الظّهر، ويوم الثّلثاء في 23 الحالي في صالون الكنيسة ابتداءً من الحادية عشرة قبل الظّهر ولغاية السّاعة الخامسة عصرًا، ويوم الأربعاء في 24 الحالي في صالون كنيسة مار يوسف- الحكمة الأشرفيّة، ابتداءً من السّاعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السّاعة السّادسة مساء.