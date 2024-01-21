“الاحتلال” يستهدف المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Smoke rises over Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Islamist group Hamas, as seen from Israel, January 19, 2024. REUTERS/Tyrone Siu

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واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدافها لمستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت المستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، الذي يتواجد فيه آلاف النازحين.

كما واصلت الدبابات الإسرائيلية الاقتراب من المداخل والطرق الشرقية والشمالية المؤدية لمستشفى ناصر الطبي، الذي يسمع في محيطه دوي قصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، التي توفر الغطاء لتقدم الدبابات.