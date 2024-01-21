اعلنت مصلحة الاعلام في مجلس النواب في بيان، بانه "‏إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة، قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده وهي تعمل على معالجة الامر".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الاعلام بمجلس النواب: تجميد الموقع الالكتروني للمجلس اثر تعرضه لمحاولة قرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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