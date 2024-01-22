عاجل.. أسماء وصور الضباط الثلاثة الإسرائيليين بعد إعلان الجيش مقتلهم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ثلاثة من جنوده في معارك قطاع غزة، وهم، نائب قائد كتيبة، وقائد سرية، وقائد فصيلة في الكتيبة 2020 بلواء المظليين.

وفي السطور التالية أسماء الضباط القتلى وصورهم:

- الرائد الشاذ ديفيد ناتي الفاسي 27 عاماً من بئر السبع، الرقيب الرائد ب في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد الشاذ إيلي ليفي 24 عاماً من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- النقيب الشاذ إيال مفوراح تويتو 22 عاماً من بيت جملائيل، قائد فصيلة في الكتيبة 202 لواء مظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.