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عاجل.. أسماء وصور الضباط الثلاثة الإسرائيليين بعد إعلان الجيش مقتلهم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ثلاثة من جنوده في معارك قطاع غزة، وهم، نائب قائد كتيبة، وقائد سرية، وقائد فصيلة في الكتيبة 2020  بلواء المظليين.

 

وفي السطور التالية أسماء الضباط القتلى وصورهم:

 

- الرائد الشاذ ديفيد ناتي الفاسي 27 عاماً من بئر السبع، الرقيب الرائد ب في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

 

- الرائد الشاذ إيلي ليفي 24 عاماً من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

 

- النقيب الشاذ إيال مفوراح تويتو 22 عاماً من بيت جملائيل، قائد فصيلة في الكتيبة 202 لواء مظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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