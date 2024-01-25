محكمة العدل الدولية تُصدر قرارها الجمعة بشأن فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل منها وقف الهجوم على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

قالت محكمة العدل الدولية (وهي المحكمة العليا للأمم المتحدة)، إنها ستصدر قرارها يوم الجمعة، بخصوص طلب إفريقيا الجنوبية فرض إجراءات طارئة على إسرائيل؛ إثر توجيه جنوب إفريقيا التهمة إلى الدولة العبرية، بأنها تقود عملية إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان موقع “نيوز24” الجنوب إفريقي الإخباري، أول من أفاد بإصدار المحكمة قرارها في ذلك الموعد، ومن بين تلك الإجراءات وقف إسرائيل لهجماتها على غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ110، استُشهد فيها حتى الآن 25700 فلسطيني، وأصيب نحو 63354 شخصًا. وقُتِل خلال الساعات 24 الماضية 210 فلسطينيين على الأقل؛ وفق وزارة الصحة في غزة.