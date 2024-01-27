انفجار داخل مطعم جديد في أسواق بيروت لم تُعرف أسبابه حتى الآن ولا أنباء عن إصابات

سُمع دوي انفجار داخل مطعم في شارع العجمي في أسواق بيروت، واقتصرت الأضرار على الماديات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما لم تُعرف الأسباب حتى الآن. إلا أن من تواجدوا في المكان يرجّحون أن يكون الانفجار ناتجًا عن قارورة غاز.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المطعم جديد ولم يفتتح أبوابه بعد وكان يحضّر للافتتاح الكبير.