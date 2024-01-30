الجيش الإسرائيلي: تصفية خلية من مسلّحي حماس داخل مستشفى ابن سينا في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "تصفية خلية من مسلّحي حماس داخل مستشفى ابن سينا في جنين"، مشيرة إلى أنّ الخلية "خططت لتنفيذ عملية تخريبية".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"- كتيبة جنين، عن "ارتقاء عدد من مجاهدينا، بعملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة من المستعربين تسللت لمستشفى ابن سينا في جنين".

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن "نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت".