انت الان تتابع خبر بريطانيا غاضبة من مواطن اختارت طفلته قضاء يوم في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسافر مايكل جيل وابنته ميا إلى أربيل، العراق، بعد إجازتهما في قطر، حيث قضيا يوم سبت كامل (27 يناير) في استكشاف المنطقة، بحسب خبر أوردته صحيفة ديلي ستار وترجمته "الخليج 365".

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تنصح بعدم السفر إلى العراق إلا للضرورة بسبب "خطر وقوع هجمات"، يقول مايكل إنه شرح المخاطر لميا بما في ذلك "حدوث ضربة صاروخية عرضية" قبل السماح لها بأن تقرر ما إذا كانت تريد ذلك أم لا.