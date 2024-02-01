مكتب عمليات التجارة البحرية البرطانية تلقى معلومات حول حادث بحري غرب ميناء الحديدة اليمني

أعلن مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التابع للبحرية البريطانية أنه "تلقى معلومات حول الحادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني"، موضحا ان "منظمة "أوكتو" تلقت تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا (105 كيلومترات) غرب الحديدة، اليمن، والسلطات تحقق في ملابسات الحادث".

وحذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، في وقت سابق من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة الماضي، أنها تلقت معلومات عن صواريخ وانفجارات شوهدت بالقرب من سفينة قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.