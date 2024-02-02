شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الدولة: على دور النشر الاهتمام بالطبعة الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب الكاتب والمستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، من كل الناشرين أنه يقفوا أمام فكرة الطبعة الشعبية وأن يكون هناك لشبابنا الذين أصبحت الأمور الاقتصادية أكثر صعوبة عليهم مثلما كان هناك مشروعات مثل القراءة للجميع وغيرها من المشروعات التى كانت تقدم الكتب للقراء بأسعار بسيطة.

وشدد نائب رئيس مجلس الدولة على أهمية الطبعة الشعبية وعلى ضرورة أن تكون محط أنظار دور النشر فى مصر بالتعاون مع اتحاد الناشرين أو منفردين، مشيرا إلى أن دار عصير الكتب قادرة على الاهتمام بالطبعة الشعبية رغم حرصها على الطباعة الفاخرة ولكن الطبعة الشعبية مطلوبة للوصول إلى أكبر عدد من الشباب.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.