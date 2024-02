شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 7 سنوات لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل: الحكم بالسجن 3 سنوات على عمران خان لبيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية https://t.co/LXVlAJqef0 pic.twitter.com/5vrBdx9eQL — صحيفة اليوم (@alyaum) August 5, 2023

سجن عمران خان

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة محلية في باكستان اليوم السبت، حكما بالسجن سبع سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته لمخالفتهما قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج.وتزوج نجم الكريكيت الذي تحول للسياسة، بشرى بيبي، للمرة الثالثة في 2018، وواجه مزاعم بمخالفة الشريعة الإسلامية، بعدما ادعى زوج بيبي السابق أنها تزوجت خان قبل انتهاء فترة العدة بعد طلاقهما. This is a Twitter Status: الحكم بالسجن 3 سنوات على عمران خان لبيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)قال المحامي جوهر خان، رئيس حزب حركة الإنصاف للصحفيين في العاصمة: "هذه قضية مخزية للإيذاء السياسي".وقال جوهر الذي يرأس الحزب في غياب خان، إنهما سوف يطعنان على الحكم في محكمة أعلى درجة.وأضاف أن الحكم في قضية زواج ليس سوى محاولة "لتشويه السمعة".وجاءت أحدث إدانة بعد أيام من حكم محكمة أخرى على الثنائي بالسجن 14 عاما لسرقة هدايا ثمينة في حيازة الدولة.وفي قضية أخرى بناء على مزاعم بتسريب وثائق دبلوماسية سرية صدرت أحكام بالسجن عشر سنوات بحق خان ووزير خارجية سابق.