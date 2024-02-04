أعلنت السلطات الروسية أن قصفا أوكرانيًّا استهدف مخبزا في مدينة ليسيتشانسك أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل، مبدية خشيتها من ارتفاع عدد الضحايا.
وكشفت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان انه "في ليسيتشانسك، عثر موظفو وزارة الطوارئ الروسية على جثث 20 شخصا تحت الأنقاض". ونشرت مقطع فيديو لمسعفين يعملون في الظلام وينتشلون جثة من تحت الأنقاض قبل أن يعثروا على امرأة مصابة أجليت على نقالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية اعلنت سقوط 20 قتيلا على الأقل في قصف أوكراني على ليسيتشانسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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