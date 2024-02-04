السلطات الروسية اعلنت سقوط 20 قتيلا على الأقل في قصف أوكراني على ليسيتشانسك

أعلنت السلطات الروسية أن قصفا أوكرانيًّا استهدف مخبزا في مدينة ليسيتشانسك أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل، مبدية خشيتها من ارتفاع عدد الضحايا.

وكشفت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان انه "في ليسيتشانسك، عثر موظفو وزارة الطوارئ الروسية على جثث 20 شخصا تحت الأنقاض". ونشرت مقطع فيديو لمسعفين يعملون في الظلام وينتشلون جثة من تحت الأنقاض قبل أن يعثروا على امرأة مصابة أجليت على نقالة.