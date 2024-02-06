"لوجستية".. الغرف التجارية تكشف أسباب عدم توافر السكر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس، وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة، ثم ضخه عبر شبكات التوزيع وجاري حلها الآن.

وتوقع "عز" خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الأثنين، توافر السكر في الأسواق، خلال أسبوع إلى أسبوعين من خلال وزارة التموين بسعر 24 جنيهًا للكيلو، وبيعه بسعر 27 جنيهًا للمستهلك بخلاف ما يتم استيراده، والذي يبلغ سعره 41 جنيها.

وتعليقًا على مبادرة وضع السعر على 7 سلع استراتيجية مطلع مارس، قال: "إنها ليست مبادرة وطبقا لقانون من حق المستهلك فالذي يدخل محل لازم يكون السعر على السلعة، وقرار مجلس الوزراء ووزير التموين من الآن وحتى بداية مارس أن يكون السعر معلن".

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