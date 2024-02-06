الحاج حسن التقى الخير: للإسراع في عمليات مسح الأضرار للتعويض عن المزارعين على كل الأراضي اللبنانية

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وبحثا في الواقع الزراعي والأضرار التي لحقت بالمزروعات كافة من جراء العاصفة التي ضربت لبنان، وخصوصا سهل عكار وسهل البقاع.

كذلك بحث المجتمعان في مجمل تفاصيل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وعرض حجم الأضرار التي لحقت في القطاع الزراعي، إضافة إلى القصف المعادي المستمر بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا للأراضي الزراعية والثروتين الحرجية و النباتية.

وأكد الحاج حسن، على "ضرورة الإسراع في عمليات مسح الأضرار للتعويض عن المزارعين على كل الأراضي اللبنانية، رغم محدودية إمكانات الدولة والأزمة المالية التي لا تزال تمر بها البلاد"، مشدداً على "ضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه والتعويض للجميع من أجل استمرارية القطاع، خصوصا الخيم البلاستيكية والأضرار التي نجم عنها تلف مساحات شاسعة من الزراعات العلفية أو الأشجار المثمرة والخضروات، إضافة إلى كل الأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية".