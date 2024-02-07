رؤساء بلديات فتوح كسروان: اتفاق على بدء أعمال الصيانة عند مفترق العقيبة وبناء جدران الدعم على نفقة الدكاش

أعلن رؤساء بلديات فتوح كسروان، في بيان بعد اجتماع عرضوا فيه مشاكل طرق المناطق وحاجاتها وخصوصا مدخل فتوح كسروان، أن "مدخل منطقة الفتوح الجنوبي، الذي تستفيد منه بلدات وقرى الفتوح في غالبيتها، وبسبب العوامل الطبيعية على مدى عقود طويلة، أصبح على الشكل الذي وصل إليه حاليا، لا سيما عند مفترق الطريق في بلدة العقيبة، الذي يؤدي إلى بلدات يحشوش وبزحل وزيتون والمعيصرة والزعيترة وسائر البلدات الفتوحية".

وأشار الرؤساء، في بيان، إلى أنه "كان لا بد من تحرك مشترك لبلديات هذه القرى، فالتقى صباح هذا اليوم عند هذا المفترق كل من رؤساء بلديات العقيبة جوزيف الدكاش والمعيصرة زهير عمرو وزيتون وليام دعيبس والزعيترة المهندس جورج عون، واتفقوا المجتمعون على المباشرة ببدء أعمال الصيانة على هذا المفترق، وأعلن الدكاش أن بناء جدران الدعم لهذا المشروع ستكون على نفقته الخاصة".

وشكرت "بلديات المعيصرة وزيتون والزعيترة وسائر بلديات الفتوح وجميع سكان هذه المنطقة لرئيس للدكاش هذه المبادرة النابعة من روح المسؤولية والأخلاق النبيلة وشيم أهل الخير".