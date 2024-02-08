العدوان الإسرائيلي على غزة.. 300 شهيد وجريح في 15 مجزرة بالقطاع خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمواقع مختلفة في قطاع غزة مخلفة مئات الشهداء والجرحى، وذلك مع دخول اليوم الـ125 من العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 15 مجزرة جديدة في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 300 شهيد وجريح، ليرفع ضحايا العدوان إلى أكثر من 95 ألف شهيد وجريح منذ السابع من أكتوبر.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، بحلول اليوم 125 من الحرب "ارتكب الاحتلال 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدا و170 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 27,840 شهيدا و67,317 مصابا.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت بنزوح نحو 1.9 ملايين شخص، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

