لأول مرة.. الجيش اليمني يشارك في مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن وحدات من الجيش اليمني تشارك لأول مرة في مناورات “الأسد المتأهب” السنوية المقامة في الأردن خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو/أيار الجاري.

وحسب المركز، فإن المناورات تقام بمشاركة 33 دولة، في أوسع مشاركة منذ انطلاق النسخة الأولى لهذه المناورات في العام 2011.

وأفاد المركز بأن الوحدات المشاركة يرأسها قائد قوات العمليات الخاصة “إسماعيل زحزوح” وتشارك فيها قوات العمليات الخاصة وكتيبة المهام الخاصة بمحافظة المهرة وقيادات عسكرية.

وتقام المناورات في كافة أقاليم المملكة الأردنية، وتهدف لرفع الجاهزية الدفاعية لكافة وحدات القوات المسلحة، والمواءمة مع بقية الدول المشاركة.

وتحمل المناورات هذا العام شعار “الإنسان وهو محور العملية الدفاعية، والشراكة، والابتكار”.

وطبقا لوسائل إعلام الجيش الأردني فإن مناورات “الأسد المتأهب” تشارك فيها مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية الأردنية إضافة إلى مشاركين من المؤسسات الأردنية المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.