الحاج حسن ونظيره العراقي جالا جنوبًا: الجنوب يدافع عن لبنان والعروبة وليس لديه خيار سوى الانتصار

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن ونظيره العراقي عباس جبر المالكي الجنوب اللبناني، حيث تفقدا شركات التصنيع الغذائي في الانصارية وقدموس وعدلون- قضاء صيدا.

وأكد الحاج حسن أنّه "لا بد من توجيه التحية إلى الجنوب المقاوم، الجنوب الذي يدافع عن لبنان والعروبة، الجنوب الذي سينتصر كما في كل مرة منذ التحرير، وحرب تموز وكل محطات المقاومة لأنه محكوم بالانتصار، وليس لديه خيار سوى الانتصار".

ولفت إلى أنّ "هذه الزيارة اليوم هي دعم للصمود وشكل اخر من اشكال المقاومة، وهي تعبر عن وقوف العراق الشقيق الى جانب لبنان".

وتوجه الحاج حسن للذين يطالبون لبنان بتطبيق القرار 1701، بالسؤال: "من يخرق الـ1701؟، أليس العدو الاسرائيلي الذي يعربد يوميًا في سماء لبنان وسجل أكثر من 20 الف خرق؟".

وأشار الى أنّ "لبنان على استعداد لالتزام القرار الاممي بعد التزام العدو و انسحابه من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات"، مؤكدًا أنّ "معادلة لبنان الماسية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة هي الضمانة لحفظ حقوقنا والدفاع عن وطننا" .

وعلى مستوى وزارة الزراعة، ذكر الحاج حسن أنّ "الأمن الغذائي لا يقل اهمية عن الوضع الامني، فكما يقوم جيشنا اللبناني والمقاومة بحماية لبنان، نحن سنقوم بواجباتنا على اكمل وجه لحماية امن الناس الغذائي" .

وتحدث وزير الزراعة العراقي فقال: "سعدت كثيرا بهذه الزيارة الى الجنوب اللبناني، بعدما وقعنا بالامس في بيروت اتفاقية تعاون عراقية لبنانية في السرايا الحكومية".

وأضاف المالكي "أحمل اليكم تحية العراق وأهله، العراق الذي يتعرض ايضا لاعتداءات متتالية، وبالامس القريب خسرنا قادة في المقاومة"، مشيرًا إلى "أننا من هنا من الجنوب اللبناني، نؤكد ثبات موقفنا الداعم للبنان وحقه في المقاومة لاسترجاع ارضه".

وشدد على أنّ "ما شاهدناه في الجنوب يبعث الامل فينا بوجود هكذا مصانع تساهم في انتاج غذائي سليم".