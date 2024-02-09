جرحى بإطلاق نار إثر إشكال بين عائلتين على خلفية بناء درج في حارة صور

وقع إشكال بين عائلتين على خلفية بناء درج في حارة صور، تطوّر إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية، نتج عنه سقوط عدد من الجرحى، حالة أحدهم خطرة جدًا.

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