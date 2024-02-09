"سبوتنيك": هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأميركي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأميركي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا. وأوضحت أن انفجارات عنيفة سمعت أصواتها من داخل قاعدة الجيش الأميركي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة.

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