تعيين الأب شاهين ارشمندريتاً ونائباً اسقفياً عاماً على ابرشية بعلبك

احتفلت الرهبانية الباسيلية الشويرية بسيامة ابنها، ابن زحلة، الأب يوسف ميشال شاهين ارشمندريتاً وتعيينه نائباً اسقفياً عاماً على ابرشية بعلبك وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك، خلال قداس احتفالي اقيم في كنيسة دير مار الياس الطوق في زحلة.

ترأس القداس راعي ابرشية طرابلس وسائر الشمال للروم الكاثوليك والمدبر البطريركي على ابرشية بعلبك المطران ادوار جاورجيوس ضاهر بمشاركة رئيس عام الرهبانية الأرشمندريت برنار توما والكهنة، بحضور رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، المندوب البابوي على الرهبانية المطران سيزار اسايان، راعي ابرشية صور وتوابعها للروم الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.

وأشار مطران ضاهر، الى أنه "باسمي، وباسمِ إخوتي المطارنة أصحاب السيادة الساميي الاحترام والوقار، أُهنِّئكَ أيُّها الأرشمندريت يوسف، ببدءِ مسيرتِكَ الجديدة في النيابة الأسقفيَّة لأبرشيَّة بعلبك، مسيرةِ القداسةِ والتَّضحيةِ وبذلِ الذات، كما أهنِّئ عائلتَنا الكبيرةَ، الرُّهبانية الباسيليَّة الشَّويرية، وعلى رأسها المندوب البابوي سيادة المطران سيزار أسيان الجزيل الاحترام، وقُدس الأب العام الأرشمندريت برنار توما الكُلِّي الاحترام، والعُمدة الرُّهبانية، وجميع آباء وأبناء الرهبانية العزيزة".

بدوره، لفت شاهين، الى أنني "لواثق بأن الشكر وعلى الرغم من أهميته في التعبير عن مشاعر الإمتنان وعرفان الجميل، لا يفي المحبّة حقها. وإن بحثتُ في معجم الكلمات للتعبير عما يختلج في قلبي، فإني عاجز عن الوصول الى ما أصبو اليه، ففي عقلي تتصارع الأفكار، وفي فمي تتلعثم الكلمات".