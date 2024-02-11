قصف يستهدف وادي حامول واللبونة في الناقورة ومعلومات عن سقوط شهداء بقصف منزل في بلدة شيحين

شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على بلدة شيحين مستهدفة منزلاً في البلدة، ومعلومات عن سقوط شهداء. كما طال القصف المدفعي الاسرائيلي من عيار ١٥٥ ملمترا منطقتي وادي حامول واللبونة في الناقورة.

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