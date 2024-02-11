شارك النائب سيمون ابي رميا اليوم في قداس احتفالي لمناسبة عيد مار مارون في كنيسة سيدة لبنان في باريس حيث ترأس الذبيحة الالهية المونسنيور عصام ابي خليل، بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية زياد طعّان ووفد ديبلوماسي ضم لارا ضو ويوسف جبر، كما حضر القداس أيضًا رئيس التجمّع من أجل لبنان في فرنسا الدكتور انطوان شديد وحشد من الجالية اللبنانية التي كان لها لقاء مع النائب أبي رميا بعد القداس.
وبعدها توجه ابي رميا الى بروكسيل حيث سيعقد ووفد نيابي لبناني من اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية اجتماعات مع نواب ومسؤولين في البرلمان الاوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا التقى الجالية اللبنانية في باريس وانتقل الى بروكسيل للقاء مسؤولين في البرلمان الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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