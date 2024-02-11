عملت جرافات وزارة الاشغال العامة على إعادة فتح طريق القموعة- الشنبوق- القبيات- بيت جعفر التي كانت ثلوج العاصفة دانييلا قد قطعتها. وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب ان فتح الطريق قد انجز والعمل مستمر على توسيعها بالاتجاهين، لافتا الى أن تحسن الاحوال المناخية سمح بإتمام هذا الامر"، وناصحا السائقين القيادة بحذر خاصة ليلا مع احتمال تكون طبقات الجليد.

كانت هذه تفاصيل خبر جرافات الأشغال تفتح طريق القموعة- الشنبوق- القبيات- بيت جعفر المقطوعة بالثلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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