ضبط 294 مهاجرًا غير نظامي في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا خلال 7 أيام

أعلنت ولاية أدرنة في شمال غرب تركيا، أنّ قوّات الدّرك تواصل عمليّات مكافحة الهجرة غير النّظاميّة برًّا وجوًّا، وقد ضبطت 294 مهاجرًا غير نظامي في أدرنة وأقضيتها، خلال آخر 7 أيّام.
وأشارت في بيان، إلى أنّه تمّ إرسال المهاجرين غير النّظاميّين إلى إدارة الهجرة في أدرنة، لاستكمال الإجراءات القانونيّة، كاشفةً عن إلقاء القبض على 14 مشتبهًا، وضبط 4 سيّارات، في إطار تحقيقات حول مكافحة "تهريب البشر".
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