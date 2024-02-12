ضبط 294 مهاجرًا غير نظامي في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا خلال 7 أيام

أعلنت ولاية أدرنة في شمال غرب ​تركيا​، أنّ قوّات الدّرك تواصل عمليّات مكافحة الهجرة غير النّظاميّة برًّا وجوًّا، وقد ضبطت 294 مهاجرًا غير نظامي في أدرنة وأقضيتها، خلال آخر 7 أيّام.

وأشارت في بيان، إلى أنّه تمّ إرسال المهاجرين غير النّظاميّين إلى إدارة الهجرة في أدرنة، لاستكمال الإجراءات القانونيّة، كاشفةً عن إلقاء القبض على 14 مشتبهًا، وضبط 4 سيّارات، في إطار تحقيقات حول مكافحة "​تهريب البشر​".