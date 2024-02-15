أكّد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشّيخ نبيل قاووق، أنّ "المعركة مستمرّة ما دام العدوان مستمرًّا على غزة ، وأنّ الطّريقة الوحيدة الّتي تُجبر العدو على وقف العدوان على غزة، هي الانتصار في الميدان".
وأشار، خلال حفل تكريمي أقامه "حزب الله" للراّحل حسن حسين خليفة في بلدة الصّرفند، إلى "أنّنا بالتّنسيق والتّكامل مع المقاومة في غزة والمنطقة، سنحقّق الهزيمة للعدو، ونصنع نصرًا عظيمًا للأمّة، يأخذها إلى معادلات واستراتيجيّات جديدة تُقرّبنا من تحرير فلسطين بإذن الله".
وركّز قاووق على أنّ "العدوّ الإسرائيلي يوميًّا يهدّد ويتمادى في قصف القرى والبلدات، لأنّه عاجز ومأزوم في غزة، لذلك فهو يهدّد وهو يرتجف لأنّه يدرك بأنّ المعركة مع لبنان ستكون أصعب وأشدّ".
ولفت إلى أنّ "العدوّ الإسرائيلي وبلسان كبار العسكريّين، يقولون إنّ أكثر ما تخشاه إسرائيل في هذا الزّمان هو المواجهة الواسعة مع "حزب الله" في لبنان، لأنّهم يُدركون قوّة ومعادلات ومفاجآت المقاومة، ويدركون أنّ صواريخ ومسيّرات المقاومة الإسلاميّة في لبنان قادرة أن تطال كلّ المدن والمستوطنات والمطارات وكلّ المرافق الإستراتيجيّة الإسرائيليّة، على امتداد الكيان الإسرائيلي".
كما شدّد على أنّ "كلّ التّهديدات المتواصلة يُقابلها استعدادٌ متواصل من المقاومة، وهي استعدّت لاحتمالات توسعة الحرب، وقرار المقاومة الرّدّ السّريع والشّديد على أيّ تصعيد بالتّصعيد، والتّهجير بالتّهجير، والتّدمير بالتّدمير؛ وهم يعلمون أنّ رجال "حزب الله" هم رجال الميدان وصنّاع الانتصارات".
كانت هذه تفاصيل خبر قاووق: المقاومة استعدّت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارُها الرد السريع على أي تصعيد بالتصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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