"يسرائيل هيوم": نتانياهو وبايدن بحثا في محادثاتهما الأخيرة قضية التوصل إلى اتفاق مع لبنان

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بحثا في محادثاتهما الأخيرة قضية التوصل إلى اتفاق مع لبنان.
ولفتت المصادر إلى أنّ "إسرائيل متشائمة إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان قبل انتهاء الحرب في غزة".
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعتقد أن التوصل لاتفاق تبادل أسرى سيعمّق الحوار مع حزب الله".
هذا، وتتواصل يوميًا الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة، فيما يستهدف "حزب الله" المواقع الإسرائيلية على طول الحدود.
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