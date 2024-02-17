رئيس بلدية ببنين ناشد المعنيين حل مشكلة النفايات المستمرة لليوم العاشر بسبب إقفال مكب سرار

وجّه رئيس بلدية ​ببنين​ - ​العبدة​ كفاح الكسار، نداءً إلى ​رئاسة الحكومة​ ووزراء الدّاخليّة والصّحة والبيئة"، وناشدهم "التّدخّل السّريع لحلّ ​مشكلة النفايات​ المستمرّة لليوم العاشر على التّوالي، بسبب إقفال مكبّ سرار نتيجة إشكال عائلي بين أصحاب المكبّ، الّذي أوصد أبوابه بوجه النّفايات الّتي كانت تُجمع وتنقل إليه من القسم الأكبر من بلدات المنطقة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "هذا الأمر سيترك تداعيات بيئيّة وصحيّة سلبيّة للغاية، منها وباء "​الكوليرا​" الّذي كنا عانينا منه منذ فترة قصيرة"، معربًا عن أمله من رئاسة الحكومة والوزراء المختصّين والجهات الرّسميّة المعنيّة، "إيلاء هذا الأمر الاهتمام اللّازم، واتخاذ الخطوات العمليّة لدرء مخاطر هذه الأزمة المتفاقمة الّتي تعاني منها بلدة ببنين كما القرى والبلدات العكّاريّة كافّة".

وأوضح الكسار أنّ "النّفايات تتكوّم على جوانب الطّرقات، وعُصارتها تلوّث مجاري المياه السّطحيّة والأراضي الزّراعيّة، ما ينذر بكارثة صحيّة وبيئيّة كبيرة وخطيرة على صحة وسلامة أبناء المنطقة، وعلى تربتها ومياهها وهوائها ويشوّه المشهد العام".