نقلت "القناة 13" الإسرائيليّة، عن رئيس مجلس مستوطنة "مرغليوت" الإسائيليّة (عند حدود ​لبنان​) إيتان دافيدي، أنّ "الوضع غير معقول، ولا يمكننا الدّخول والخروج كيف نشاء"، مشيرًا إلى "أنّنا لا نستطيع المناورة متى نشاء، ونحن نختبئ خلف الجدران حين نكون في مرغليوت".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس "مرغليوت" عند حدود لبنان: الوضع غير معقول ونختبئ خلف الجدران حين نكون بالمستوطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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