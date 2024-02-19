سفينة شحن مملوكة أميركيًا أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي قبالة اليمن

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، عن أن "سفينة شحن مملوكة أميركيًا أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة".
واوضحت "أمبري" في بيان إن "ناقلة بضائع مملوكة أميركيًا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية مشيرةً إلى إنها تعرّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلًا بحريًا إلى شرق عدن" في جنوب اليمن".
وأضافت أن "السفينة أبلغت في وقت لاحق أن الطاقم لم يصب بأذى".
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