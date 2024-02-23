وفد حماس يختتم محادثاته في القاهرة بشأن وقف الحرب في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

اختتم وفد من حركة حماس الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارة إلى مصر استغرقت عدة أيام لبحث وقف الحرب في قطاع غزة.

وجاء في بيان على قناة حركة حماس على منصة تلجرام اليوم الجمعة أن وفد الحركة أجرى " عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والمساعدين حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك".

وأضاف البيان أنه "تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان"، وفقا لبيان الحركة.