شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": صفقة رأس الحكمة تؤكد جهود الدولة القوية لزيادة الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة لتعافي الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدورلاية بالسوق المصري، لافتًا إلى أن الصفقة الاستثمارية التي تم كشف الستار عنها اليوم، تعد أكبر صفقة استثمارية مباشرة، خاصة أن إجمالي حجم الاستثمارات بتلك الصفقة يبلغ 35 مليار دولار، والتي سيتم الاستفادة منها خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، والتي تعد صفقة هامة للغاية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري بكافة القطاعات.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والإمارات، ويسهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري، فضلا عن توفير فرص عمل هامة للشباب، وتحقيق استقرار كبير في السوق المصري، الذى عاني خلال الفترة الماضية من أزمات متلاحقة كانت بدايتها في جائحة فيروس كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتأتي بعد تداعيات الحرب على غزة.