وصول آليات جديدة لليونيفيل لمقر الكتيبة الماليزية في معركة قضاء صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب انه "في الأيام القليلة المقبلة، ستقوم طوابير من الشاحنات برفقة الجيش اللبناني بنقل آليات جديدة تابعة لليونيفيل متجهة إلى مقر الكتيبة الماليزية في بلدة معركة في قضاء صور".

هذه المركبات الجديدة هي الأكثر أمانًا وفعالية وستحل محل المركبات القديمة وسيتم تنفيذ التحركات خلال الليل لتقليل مخاطر الحوادث وعدم تفاقم حركة المرور وتسبب إزعاج للسكان.

واكدت اليونيفيل إن "علاقاتنا مع المجتمعات المحلية في جنوب لبنان ومع السلطات المحلية أقوى من أي وقت مضى، وتواصل اليونيفيل بذل قصارى جهدها لدعم الأهالي خلال هذا الوقت الصعب".