أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مباحثات هاتفية الاثنين كما أعلن البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الاسرائيلي في غزة. وذكر البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للبحث في آخر التطورات في اسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو بحثا هاتفيا الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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