الجيش: توقيف 3 مواطنين في منطقة طريق المطار لتأليفهم عصابة لفرض الخوات

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، بان "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة طريق المطار المواطنين (ح.م.) و(ح.م.م.) و(ع.م.) لإطلاقهم النار بتاريخ 26/3/2024 في منطقة بئر حسن وإصابة شخص، وتأليفهم عصابة لفرض الخوات وافتعال إشكالات والتعدي على المواطنين وترويعهم، إضافة إلى ظهورهم على مواقع التواصل، وهم يطلقون النار في الهواء. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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