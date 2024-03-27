الجيش الاسرائيلي أقر برنامج تدريب ويركز على رفع جاهزية سلاح الجو لحرب على جبهة الشمال

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أن "الجيش أقر برنامج تدريب هذا العام ويركز على رفع جاهزية سلاح الجو لحرب على جبهة الشمال".

يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مناطق لبنانية، والتي تطال المدنيين، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية على طول الحدود، حيث يؤكد أن العمليات ستستمر طالما استمرت الحرب على غزة، كما يؤكد أنه سيواصل الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في حين زار لبنان في وقت سابق عددًا من الموفدين الدوليين من الوصول إلى استقرار عند الحدود اللبنانية الجنوبية وسط مطالبات إسرائيلية بعودة النازحين من المستوطنات الشمالية.