السنيورة استنكر مجزرة الهبارية: هذه الجريمة تشكل دليلاً إضافياً وقاطعاً على عدوانية اسرائيل

عبّر رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة عن "استنكاره وإدانته الشديدة للجريمة المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان بحق الابرياء من الجسم الطبي في أحد مراكز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية ما ادى الى استشهاد سبعة عناصر من جهاز الفريق الطبي".

ورأى في بيان، أن "هذه الجريمة تشكل دليلاً إضافياً وقاطعاً على عدوانية العدو الإسرائيلي المستمرة، والتي تتقصد توسيع نطاق الحرب، وتعمل على استفزاز واستدراج لبنان للتورط في هذه الحرب المدمرة"، مشددا على "أهمية التنبه ومحاذرة الانزلاق الى هذا الاستدراج الفخ الذي تعده اسرائيل".