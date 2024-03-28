انت الان تتابع خبر تعمد ام عدم انتباه.. نجم برشلونة يتجاهل رونالدو (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخسر المنتخب البرتغالي بقيادة قائده رونالدو أمام سلوفينيا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت حالة من الغضب سيطرت على "الدون" بسبب بعض القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل.

هذا فضلا عن اقتحام الملعب من جانب أحد المشجعين من أجل التقاط صورة مع رونالدو، بالإضافة لسوء مستوى المنتخب بشكل عام.

وتداول نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض اللقطات من المباراة، الخاصة بالبرتغالي جواو كانسيلو الذي يبدو أنه تعمد عدم التمرير لرونالدو في بعض الهجمات.