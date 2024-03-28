انت الان تتابع خبر تعمد ام عدم انتباه.. نجم برشلونة يتجاهل رونالدو (فيديو) والان مع التفاصيل
هذا فضلا عن اقتحام الملعب من جانب أحد المشجعين من أجل التقاط صورة مع رونالدو، بالإضافة لسوء مستوى المنتخب بشكل عام.
وتداول نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض اللقطات من المباراة، الخاصة بالبرتغالي جواو كانسيلو الذي يبدو أنه تعمد عدم التمرير لرونالدو في بعض الهجمات.
وظهر في الفيديو وجود رونالدو خاليا من الرقابة في تلك الهجمات أثناء امتلاك كانسيلو للكرة، لكن الأخير لم يمرر له في أي مناسبة.
وتسبب موقف كانسيلو في انتشار هذا المقطع بشكل واضح خلال الساعات الأخيرة، حيث ترى الجماهير أن نجم برشلونة الإسباني تعمد تجاهل الهداف التاريخي لكرة القدم.
وجاء هذا التصرف بعد أيام قليلة من تصريحات كانسيلو عن رونالدو والتي قال خلالها: "رونالدو لاعب مهم للمنتخب الوطني بكل تأكيد، ولكننا لا نعتمد عليه بشكل كامل".
وأتم: "ذروة مسيرة اللاعب كانت من 25 إلى 32 عاما، فهو أمضى 15 عاما في المنافسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي على الكرة الذهبية".
وتشير تصريحات لاعب البارسا الحالي إلى أن رونالدو لا يحظى بنفس الأهمية التي كان عليها خلال وقتٍ سابق، وهو ما أثار غضب عشاق أسطورة البرتغال.