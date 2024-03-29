رئيس الأركان الأميركي: لم نسلّم إسرائيل كل ما طلبته من الأسلحة لعدم قدرتنا أو لعدم الاستعداد لذلك

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الأركان الأميركية، قوله "إننا لم نسلم إسرائيل كل ما طلبته من الأسلحة لعدم قدرتنا أو لعدم الاستعداد لذلك الآن"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط مخاوف إسرائيلية بشأن حاجاتها العسكرية، مع حظر عدد من الدول تصدير الأسلحة لها.

هذا، وتزداد الخلافات حول حرب غزة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يواجه ضغوكا داخلية وخارجية بسبب سياسته المستمرة في دعم تل أبيب، رغم عدم استخدام واشنطن الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.