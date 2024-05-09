بينهم أطفال.. إصابة 25 فلسطينيًا بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط "رفح"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب 25 فلسطينيا بينهم أطفال، الأربعاء، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل ومباني وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر فلسطينية قولها، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت العديد من المنازل والمباني وسط رفح، ما أسفر عن إصابة 25 فلسطينياً بينهم أطفال نُقلوا إلى مستشفى الكويت بالمدينة.

وأوضحت، أن الطواقم الطبية والمواطنين لا يزالون ينقلون الجرحى جراء استمرار القصف المدفعي.

وأشارت، إلى أن الطواقم الطبية تواجه صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق خوفا من استهداف الجيش الإسرائيلي لها.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وذكر الجيش أن قواته "قطعت معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".

والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح بزعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.

إعلان الجيش الإسرائيلي جاء رغم تصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات اجتياح لرفح، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة" ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

الأناضول