الجيش الاسرائيلي: إصابة جندي اسرائيلي عند معبر كرم ابو سالم بصواريخ اطلقت من رفح

اعلن الجيش الاسرائيلي عن إصابة جندي اسرائيلي بجروح جراء استهداف معبر كرم ابو سالم بصواريخ اطلقت من رفح في جنوب القطاع المحاصر. واتهم الجيش الاسرائيلي حركة حماس بهذا القصف الذي يعوق "تشغيل المعبر" الذي كان أغلق لثلاثة ايام بعد إطلاق صواريخ اسفرت عن مقتل أربعة جنود اسرائيليين واصابة عشرة آخرين.

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