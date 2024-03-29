"حزب الله": استهدفنا موقع جل العلام وانتشارًا لجنود العدو بمحيطه وقوّة مشاة إسرائيلية في حدب يارون

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 29-03-2024 ‏قوة مشاة إسرائيلية في حدب يارون بالقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

هذا، وأعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي اطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 29-03-2024 موقع جل العلام وانتشارا لجنود العدو في ‏محيطه بصواريخ فلق".