استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما أدى الى سقوط 4 جرحى حال بعضهم حرجة".
وشددت على أن "هذا الاعتداء المخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، يأتي بعد مسلسل استهداف الصحافيين والمسعفين والأطفال والنساء والمدنيين".
واتصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بقائد "اليونيفيل" في الجنوب الجنرال ارلندو لازارو، أعرب فيه عن استنكاره وإدانته للحادث، داعيا "الدول الحريصة على السلام والأمن الإقليميين، الى ضمان سلامة وأمان موظفي الامم المتحدة، وحماية المدنيين والتدخل سريعا للتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن 1701".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية استنكرت استهداف دورية "اليونيفيل" وبوحبيب اتصل بلازارو: للتدخل سريعًا لتطبيق القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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