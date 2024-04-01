وزير الخارجية السوري يدين بقوة الاعتداء الارهابي على القنصلية الايرانية في دمشق

ندد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بشدة بالضربة الاسرائيلية التي استهدفت الاثنين مبنى القنصلية الايرانية في دمشق.
واشار المقداد في بيان، الى اننا "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء"، مضيفا أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا".
وكان المقداد قد تفقد مكان القصف الاسرائيلي.
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