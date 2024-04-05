كيربي: لا خطط لإقامة قواعد عسكرية سرية في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا

أكّد المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أنّه "لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكريّة سرّيّة" في إيسيكيبو، وهي منطقة غنيّة بالنفط في غويانا، تطالب كراكاس بالسّيادة عليها. وأشار إلى أنّه حضّ الجانبين على الالتزام بحكم المحكمة الصّادر عام 1899 بشأن الحدود، "والقيام بذلك سلميًّا".
وكان قد أعلن الرّئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء، وجود قواعد عسكريّة أميركيّة سرّيّة في منطقة إيسيكيبو، واصفًا ذلك بأنّه "عدوان" و"تحضير للتّصعيد ضدّ فنزويلا".
يُذكر أنّ النّزاع حول إقليم إيسيكيبو الّذي يشكّل نحو ثلثَي أراضي غويانا، كان قد تفاقم عام 2015، بعد اكتشاف احتياطات نفطيّة فيه من قبل شركة الطّاقة العملاقة "إكسون موبيل" ومقرّها الولايات المتّحدة الأميركيّة.
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