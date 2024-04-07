شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار ينظم حفل إفطار رمضانيًا لذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّم حزب المصريين الأحرار حفل إفطار رمضانيًا مميّزًا لفئة ذوي الهمم، وذلك تحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب؛ جرى الحفل في مقر أمانة شمال القاهرة للحزب.

وشهد الحفل حضورًا من قيادات الحزب، حيث حضر كمال عجيب، عضو الهيئة العليا، والدكتور عادل مطر حنا، مسؤول لجنة الصحة، ودانيال غطاس، مسؤول لجنة العلاقات العامة؛ وقد قام بتنظيم الحدث أبانوب وحيد، المسؤول عن لجنة ذوي الهمم بالقطاع.

وتخلل الحفل مشاركة الدكتورة نيرمين توكل، عضو هيئة المكتب، وحضرت رابعة العدوية، كبيرة معلمي لغة الإشارة بمدارس الأمل، التي قدمت دورًا مهمًا في دعم ومساندة ذوي الهمم في المجتمع.

يأتي هذا الحفل في إطار جهود الحزب تقديرًا ودعم لفئات المجتمع ذات الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في تعزيز دورهم المهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وتضامنًا.



حفل إفطار ذوي الهمم (1)



حفل إفطار ذوي الهمم (2)