المعلومات المضللة في مواقع التواصل تهدد الانتخابات الأمريكية

سلط حادث الحساب الوهمي الذي نشر معلومات عن معدلات «مرتفعة» للناخبين المسجلين دون بطاقة هوية ودحضها السياسيين، الضوء على كيف أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمي هويات الأشخاص أو المجموعات التي تقف وراءها من خلال شعارات ذكية وصور رمزية كرتونية، أصبحت تهيمن على النقاش السياسي اليميني عبر الإنترنت حتى مع نشرها معلومات كاذبة.

ردود النشر

حيث تبعت عمليات إعادة النشر والتعبير عن الصدمة من الشخصيات العامة بسرعة بعد أن ادعى مستخدم على منصة التواصل الاجتماعي «X» يستخدم اسمًا مستعارًا أن موقعًا إلكترونيًا حكوميًا كشف عن معدلات «مرتفعة» للناخبين المسجلين من دون بطاقة هوية اثنين منهم حاسمتان في المنافسة الرئاسية.

ورد مالك «X»، إيلون ماسك، مرتين على المنشور الأسبوع الماضي، بأنه«مثير للقلق للغاية»،

وسألت النائبة عن جورجيا مارجوري تايلور جرين، حليفة الرئيس السابق دونالد ترمب، على إنستجرام، «هل يقوم المهاجرون بالتسجيل للتصويت في شبكة التواصل الاجتماعي باستخدام الاختصار لرقم الضمان الاجتماعي؟

ونشر ترمب نفسه على منصته الاجتماعية الخاصة في غضون ساعات ليسأل: «من هم كل هؤلاء الناخبين المسجلين دون بطاقة هوية تحمل صورة في تكساس وبنسلفانيا وأريزونا، ما الذي يجري

وسرعان ما وجد مسؤولو الانتخابات بالولاية أنفسهم مجبرين على الرد.

وقالوا إن المستخدم الذي تعهد بالقتال وفضح «اليقظة» والاستهزاء به كان مخطئًا وقام بتحريف بيانات إدارة الضمان الاجتماعي.

وكانت تسجيلات الناخبين الفعلية خلال الفترة الزمنية المذكورة أقل بكثير من الأرقام التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت.

وصول هائل

وتتمتع الحسابات بمدى وصول هائل يتم تعزيزه من خلال خوارزميات المشاركة، ومن خلال شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقلل إلى حد كبير أو تلغي الجهود المبذولة لإزالة المواد الزائفة أو الضارة، ومن خلال التأييد من شخصيات بارزة. ويمكنهم أيضًا الحصول على مكافآت مالية كبيرة من «X» والمنصات الأخرى من خلال إثارة الغضب ضد الديمقراطيين.

ويُعرف عديد من شخصيات الإنترنت بأنهم صحفيون مواطنون وطنيون يكشفون عن الفساد الحقيقي. ومع ذلك، فإن قدرتهم الواضحة على نشر معلومات مضللة دون رادع مع إخفاء دوافعهم الحقيقية تثير قلق الخبراء في الولايات المتحدة في عام الانتخابات الرئاسية.

وقال صامويل وولي، مدير مختبر أبحاث الدعاية بجامعة تكساس في أوستن، إنهم يستغلون تاريخًا طويلًا من الثقة في المبلغين الأمريكيين والمصادر المجهولة.