استنكرت منسقية زحلة في حزب "القوات اللبنانية" ما تعرّض له مقرّ الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا من هجوم مسلح، ومحاولة الصاق هذا العمل بحزب "القوات اللبنانية" من خلال تعليق علم الحزب على باب المركز.
واشارت القوات في بيان، الى "ان مواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية اصبح واجباً علينا جميعا. وليس من اسلوبنا في العمل السياسي اعتماد لغة السلاح، لا بل نحن اليوم من أشد المعارضين لهذه اللغة، ومن ضحاياها، وآخر ضحية هو الشهيد باسكال سليمان".
وتابع البيان: "نجدّد حرصنا على العيش المشترك في جديتا كما كل قرى قضاء زحلة، ونطالب القوى الامنية بمعالجة الموصوع وتوقيف الفاعلين وتسليمهم الى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "القوات" استنكرت الاعتداء على مقرّ القومي في جديتا: مواجهة الفتنة المتنقلة اصبح واجباً علينا جميعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.